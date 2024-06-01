محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال تخريج الدفعة الثالثة في المدرسة الرسمية الدولية

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، احتفال تخريج الدفعة الثالثة بالمدرسة الرسمية الدولية بمحور 30 يونيو بشرق مدينة كفر الشيخ، «مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية»، الذي نظمته المدرسة الرسمية الدولية، بمُجمع كفر الشيخ الثقافي، مُعبراً عن سعادته بوجوده مع جيل المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة وما تشهده الدولة من تقدم في جميع المجالات وتطبيق جودة التعليم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والدكتور أحمد الشهاوى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

تسليم شهادات التخرج لخريجي الدفعة الثالثة في المدرسة الرسمية الدولية

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، وقدم أطفال المدرسة عددا من الفقرات الغنائية والرياضية، من بينها عرض PE، ثم عرض Sunflowers، وفريق الموسيقي، وعرض فصل Candy، ثم عرض ICT، وعرض Popcorn، وعرض فصل Autumn، وعرض Summer، وعرض فصل Winter، وعرض فصل Spring، ثم أٌغنيات FS2، وانتهى الحفل بتسليم شهادات التخرج لخريجي الدفعة الثالثة في المدرسة الرسمية الدولية.

وأشاد المحافظ، بجهود إدارة المدرسة الرسمية الدولية وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالمدرسة، ومديرية التربية والتعليم على الجهود المشرفة التي بذلوها لتعليم الأطفال طبقاً لمعايير جودة التعليم الدولية، خاصةً أنهم معتزين بلغتهم العربية لغة القرآن الكريم، بجانب إجادتهم للغة الإنجليزية، مٌؤكداً أنّه بعد عدة سنوات ستحتفل المدرسة بتخريج دفعات مماثلة حتى المرحلة الثانوية العامة، فضلاً عن تحقيق جودة التعليم بجميع مدارس المحافظة.

المحافظ: الدولة تسعى للتوسع في عدد المدارس الدولية

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ التعليم بالمدرسة الرسمية الدولية، يسير وفق أعلى معايير جودة التعليم العالمية، وأنّ الدولة تسعى للتوسع في عدد هذه المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرصة تعليمية مٌتميزة ذات جودة عالية تعتمد على مناهج مٌصممة، وفقاً لأحدث النظم العالمية.