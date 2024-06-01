المطرب هيثم نبيل يكشف موعد طرح رابع أغاني ألبوم «زي زمان»

كشف المطرب هيثم نبيل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، موعد طرح رابع أغاني البوم «زي زمان».

ونشر هيثم شاكر البوستر الدعائي للأغنية، مُعلقا: «رابع أغاني البومي زي زمان يوم الاثنين 3 يونيو».

البوم زي زمان هيثم شاكر

وطرح هيثم نبيل، مؤُخرا أغنية «كان لينا ناس»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبومه الجديد «زي زمان»، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار.

وطرح أيضا أغنية «دب هب»، من ألبوم «زي زمان»، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.