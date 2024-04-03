هيثم شاكر ورامي جمال وعزيز الشافعي أول حضور عزاء والد محمد يحيى (صور)

يُقام حاليا عزاء والد الملحن محمد يحيي، بمسجد الشرطة فى منطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور عدد كبير من الاصدقاء والأقارب.

حضور نجوم الوسط الفني لعزاء والد محمد يحيى

وحرص هيثم شاكر، رامي جمال، عزيز الشافعي، وهاني رمزي، وحسن أبو الروس، ونصر محروس، أن يكونوا أول حضور عزاء والد الملحن محمد يحيي.

وكان الشاعر محمد عاطف هو أول من أعلن عن وفاة والد الملحن محمد يحيى، منذ قليل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولم يكشف عن تفاصيل الوفاة ومكان وموعد صلاة الجنازة.

وكتب محمد عاطف: «البقاء لله، توفي والد صديقنا الملحن محمد يحيى، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يجعله من عُتقاء شهر رمضان».