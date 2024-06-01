تدريب 1264 مُعلمة ومُوجهة رياض أطفال بالإسكندرية على التدريس التفاعلي

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي استهدف تدريب 1264 مُعلمة ومُوجهة رياض أطفال بالإدارات التعليمية التسع، وأنَّ التنمية المهنية المُستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين؛ لما فيه من تبادل الخبرات، والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المُبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم.

جاء ذلك على هامش تفقده اليوم السبت، برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي المُعَد لتدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز، ومجمع مدارس مصطفى النجار الرسمية لغات مميز، بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وجلال عيد مدير عام شرق، وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب، وأمال أبوزيد مُوجه عام رياض الأطفال.

تطوير المعلمين

وأوضح عربي أبوزيد، أن التدريب يُعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني، ويُحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويُساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية، ويُعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم.

التشارك بين المعلم والمتعلم

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يُركز على التشارك بين المعلم والمتعلم مثل العصف الذهني، وتعلم الأقران، والتعلم التعاوني، وغير ذلك من الاستراتيجيات مما يُسهم في تنمية مهارات الطفل، مُشيرًا إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم.

وأكّد أنَّ التعلم القائم على الألعاب «GBL»، هو استخدام الألعاب لتعزيز تجربة التعلّم، مع إمكانية دمج الآليات القائمة على الألعاب والتصميم المرئي والتفكير في أي مقرر تعليمي المؤسسات على تحسين دافعية المتعلّمين.