قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ بيصار في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

شهدت قرية الشيخ بيصار التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية، اليوم السبت، التي تستمر على مدار يومين؛ لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ بيصار

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ بيصار التابعة لمركز مطوبس، يومي السبت والأحد 1 و2 يونيو الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «شقوير» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية، منها «النساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

التحويل لأقرب مستشفى لتلقي العلاج

وأوضح «شقوير»، أنّه سيجري تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى فوّه المركزي، لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية الشيخ بيصار التابعة لمركز مطوبس للتردد على القافلة، للاطمئنان على صحتهم.