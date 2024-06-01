التحالف الوطني ينظم معرضا للملابس المجانية بمحافظة الغربية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرض ملابس بعدد من القرى بمحافظة الغربية، من خلال جمعية الأورمان عضو التحالف.

توفير احتياجات 514 مستفيدًا من الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح التحالف الوطني، أن المعرض يهدف إلى توفير احتياجات 514 مستفيدًا من الأسر الأكثر احتياجا في قرى كفر العبايدة، القيراطية، عزبة الست، عزبة البغدادلي، عزبة الأيسة، ومركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

دعم وتمكين الأسر الأولى بالرعاية

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المعرض يأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم وتمكين الأسر الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء مصر، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.