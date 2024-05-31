التحالف الوطني يعيد رفع كفاءة دار عائشة حسنين لرعاية الأيتام في الفيوم

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، اليوم الجمعة، مبنى دار عائشة حسنين لرعاية الأيتام بالفيوم، بعد رفع كفاءته وفرشه بأثاث كامل.

جاء ذلك ضمن جهود التحالف الوطني لدعم الشرائح الأولى بالرعاية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين صناع الخير وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والذي يستهدف التعاون بين الجانبين في مجال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل عدد من المؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلًا عن التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي، ودعم المراة المعيلة.

وجرى رفع كفاءة مباني دار عائشة حسنين وفرشها بأثاث كامل، وتقديم الخدمات الطبية لأبناء الدار، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبالتنسيق وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

تطوير دار عائشة حسنين لرعاية الايتام بالفيوم

وعلى هامش احتفالية افتتاح الدار جرى تنظيم قافلة طبية موسعة ضمن مبادرة «أولادنا في عنينا»، وقعت الكشف على كل أبناء الدار وعدد كبير من أبناء دور الأيتام بالمنطقة في مجالات العيون والباطنة والجلدية، وتضمنت خدماتها بالإضافة لتوقيع الكشف صرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدًا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية.

من جانبه أكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني ترحيب المؤسسة باستمرار التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر، موضحًا أن تعاون المؤسسة مع البنك في رفع كفاءة دور رعاية الأيتام يأتي في إطار استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير تستهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية للأيتام بشكل عام، بتقديم خدمات صحية ذات جودة لأبناء الدور وخلق بيئة معيشية مناسبة لهم من خلال الاهتمام بالمنشآت والمباني التي يعيشون بها.

قوافل طبية مجانية

وأوضح عبدالفتاح أن أعمال رفع كفاءة مباني الدار تضمنت ترميم المباني وعمل وصلات كهرباء جديدة والسباكة الداخلية والدهانات والواجهة الأمامية وفرش المبنى بأثاث كامل يتضمن سرير ودولاب لكل ابن من أبناء الدار، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية موسعة تستهدف تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة تشمل توقيع الكشف على أهم الأمراض التي تواجهة الأبناء، وتؤثر على صحتهم وتحصيلهم الدراسى ومن بينها امراض العيون والانميا والسكر والباطنة والاطفال والجلدية فضلا عن صرف العلاج والاكتشاف المبكر للامراض وغيرها من الخدمات الطبية المهمة.

وأضاف أن تعاون مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك الإمارات دبي في رفع كفاءة دار عائشة حسنين للايتام بالفيوم يأتي استمرارا للتعاون الوثيق بين المؤسسة والبنك، في جانب الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية، حيث سبق للجانبين التعاون في رفع كفاءة مركز المكفوفين التكنولجي بالقاهرة والارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث سبق للجانبين التعاون فى رفع كفاءة مدرسة جمال عبدالناصر بالنواورة بأسيوط، والارتقاء بالريف المصري من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية ومنها توفير مراكب صيد مجهزة بماتور وعدة صيد كاملة لصغار الصيادين بقرية بساط كريم الدين مركز شربين محافظة الدقهلية وعددهم 30 صيادًا.