«التحالف الوطني» يعيد إعمار «مسجد الرحمن» بمحافظة البحيرة

أعاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعمار مسجد الرحمن الكائن في عزبة هيبة الهنداوي بمركز الدلنجات في البحيرة، من خلال جمعية الأورمان عضو التحالف.

إعادة إعمار المساجد

وأوضح التحالف الوطني، أن المشروع يأتي في إطار جهود التحالف لدعم وتطوير البنية التحتية للمساجد في جميع أنحاء مصر، خاصة وأن مسجد الرحمن بعزبة هيبة الهنداوي، يُعدّ المركز الرئيسي للعبادة والأنشطة الدينية والاجتماعية في المنطقة.

تطوير المساجد

وأشار التحالف إلى أن إعادة إعمار المساجد سيساهم في تعزيز شعور أهالي المنطقة بالانتماء والترابط، كما يعزز مكانة المسجد كمعلم ديني وثقافي هام في المنطقة.