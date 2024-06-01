تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ

كرَّم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود بظاظو، بالصف الثاني الإعدادي بمعهد سنهور المدينة الإعدادي الأزهري بنين، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، لحصوله على المركز الرابع في المستوى الثاني لمُسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام 2024

منح الطالب عبد الرحمن بظاظو درعا تذكاريا

وهنأ «ساطور»، الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود بظاظو، لنبوغه واستحقاقه هذا التشريف والتكريم بحفظ كتاب الله ‏وآياته وإتقانه في تلاوة القرآن وتجويده، مُوجهاً الشكر إلى أسرة الطالب لاهتمامهم بتحفيظه القرآن الكريم، وقدم درع تذكاري تكريماً له.

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معلومات عن الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود بظاظو

جدير بالذكر أنّ الطالب عبد الرحمن عبد الله محمود بظاظو، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في المستوى الثاني لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، والمقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد سنهور المدينة الإعدادي الأزهري بنين، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، حصل على المركز الأول على مستوى المعهد، بجانب حصوله على لقب الطالب المثالي على مستوى منطقة كفر الشيخ الأزهرية لعامي 2023 و2024.

وانتقل «بظاظو» من التعليم العام وهو في الصف الخامس الابتدائي إلى التعليم الأزهري ليلتحق بالصف السادس الابتدائي الأزهري، ثم بدأ حفظ القرآن الكريم وهو في الصف السادس الابتدائي، حتى حفظ القرآن كاملاً، إلى أنّ شارك في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم وحصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في المستوى الثاني للمسابقة.