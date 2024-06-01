فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء فتح باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية، والرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات، اعتباراً من يوم السبت1 يونيو 2024 حتى 30 يونيو للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال إلكترونياً

ووفقاً لما أعلنته المديرية، فإنّ التسجيل في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بكفر الشيخ يكون إلكترونياً كالآتي:

أولاً: بالنسبة للمدارس الرسمية عربي يتم التقديم عبر موقع مركز معلومات الوزارة من هنا.

ثانياً: بالنسبة للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة يكون التقديم من خلال موقع المديرية من هنا.

شروط التقديم بمرحلة رياض الأطفال بكفر الشيخ

وحدّدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، شروط التقديم بمرحلة رياض الأطفال، كالتالي:

- يشترط أنّ يكون سن المتقدم 4 سنوات يتم حساب السن في أول أكتوبر 2024.

- عقب القبول المبدئي للطالب تُتاح بياناته لمنافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

- يمكن لولي الأمر مُتابعة قبول ابنه من خلال موقع التقديم ذاته، ومن ثم التوجه للمدرسة لتقديم الملف الورقي للجنة الفحص التي تتأكد بدورها من استيفاءه، وبالتالي القبول النهائي للطالب.