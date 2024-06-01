أسهل طريقة لتفتيح البشرة في دقائق.. الحل في ماسك البرتقال

تفتيح البشرة أحد الأمور المثالية، التي ترغب كل سيدة في الوصول إليها، دون الاعتماد على الكريمات أو المواد الكيميائية، لتعد الوصفات الطبيعية أفضل خيار للتخلص من السمار، ومن ضمن الوصفات التي ينصح باستخدامها هي قشور البرتقال، وعلى غرار ذلك نستعرض طريقة استخدامها في التقرير التالي..

ماسك البرتقال لتفتيح البشرة

قدم موقع «foodchemistryjournal» واحدة من الطرق الطبيعية، التي تعتمد بشكل أساسي على البرتقال لتفتيح البشرة، وذلك راجع لاحتواء قشر البرتقال على مركبات الفلافونويد والليمونويد والكاروتينات، والتي تمتاز بكونها مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، والتي ثبتت فعاليتها في علاج حب الشباب والتهابات الجلد وتفتيح البشرة.

إلى جانب كون قشور البرتقال حلًا مثاليًا، لعلاج تصبغات البشرة وتوحيد لونها في العموم، علاج حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخلصات قشر البرتقال تفتيح البشرة، ولها القدرة على علاج فرط التصبغ وتفاوت لون البشرة.

طريقة تحضير ماسك قشور البرتقال

أضيفي في الخلاط ملعقة واحدة من قشر أو مبشور البرتقال.

ضعي على الخليط السابق ملعقة كبيرة من الزبادي واعملى على خلطه جيدًا.

يفرد ذلك المزيج على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة إلى أن يجف تمامًا.

احرصي على غسل وجهك بالماء الفاتر والعمل على تجفيفه جيدًا.

وصفة أخرى لتحضير ماسك البرتقال والنشا

في وعاء عميق ضيفي فيه ملعقة كبيرة من الزبادي.

ضيفي إلى الزبادي ملعقة من مبشور البرتقال.

امزجي مع المكونات معلقة صغيرة من النشا والليمون.

تخلط جميع المكونات معًا.

يفرد الماسك على الوجه ويترك نحو 20 دقيقة إلى أن يجف تمامًا.

يمكنك إزالة الماسك باستخدام الماء الفاتر ومن ثم جفيفه جيدًا.

يمكنك تكرار ذلك الماسك مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

ماسك البرتقال والنشا والليمون

تحتاج لتحضير هذه الماسك مجموعة من المكونات الطبيعية تتمثل فيما يلي:

نشا.

عصير برتقال.

عصير ليمون.

طريقة التحضير