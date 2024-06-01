ورشة فنية ضمن احتفالات متحف كفر الشيخ بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، اليوم السبت، ورشة فنية وجولة إرشادية بالمتحف لمجموعة من أطفال كنيسة القديسة دميانة، في إطار الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر الذي يتم الاحتفال به في الأول من يونيو كل عام.

ورشة فنية وجولة إرشادية

ونفذ الأطفال خلال الورشة الفنية، رسم وتلوين نماذج لزيارة العائلة المقدسة أرض مصر، كما أبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ خلال الجولة الإرشادية، وحرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية والجولة الإرشادية، التي تأتي احتفالاً بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، التي استغرقت 3 سنوات و6 أشهر و10 أيام، ويتم الاحتفال بهذه الذكرى في الأول من يونيو كل عام.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.