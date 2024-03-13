وكيل «صحة الإسكندرية» تطمئن والدة أحمد رفعت: نوفر له كل سبل الرعاية
كتب:
كيرلس مجدى
04:30 م | الأربعاء 13 مارس 2024
متابعة الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت
طمأنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدة اللاعب أحمد رفعت، مؤكدة لها اهتمام وزارة الصحة بتقديم كل صور الدعم والرعاية المطلوبة للاعب حتى الاطمئنان التام على صحته.
وذكرت «صحة الإسكندرية»، في بيان، إن الدكتورة غادة ندا تفقدت اليوم الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب كرة القدم بنادي فيوتشر، والذي تعرض لأزمة صحية، وتوقف عضلة القلب أثناء مباراة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري، ما أدى لدخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.
متابعة الرعاية الصحية للاعب أحمد رفعت
وتابعت وكيل صحة الإسكندرية، مع الفريق الطبي للمستشفى، الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، والرعاية الصحية المقدمة له وخطة العلاج المنفذة.
وكيل «صحة الإسكندرية»: نتابع عن قرب تطور الحالة الصحية للاعب فيوتشر
وأكدت وكيل «صحة الإسكندرية»، أنها تتابع عن قرب تطور الحالة الصحية للاعب، متمنية له تمام الشفاء بإذن الله.
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