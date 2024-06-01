اكتشاف بقايا وحش من عصور ما قبل التاريخ.. عمره 10 ملايين سنة

على شاطئ فينسيا بفلوريدا، كان شاب عشريني يتواجد بالقرب من الشاطئ ذات يوم مع صديقته، وفجأة سحب نابًا يبلغ طوله 4 أقدام من عمق 25 قدمًا تحت السطح، ليفاجأ أنه يرجع إلى بقايا وحش من عصور ما قبل التاريخ، يمكن أن يكون عمره 10 ملايين سنة.

اكتشاف وحش يرجع لعصور قبل التاريخ

وجد الشاب الذي يدعى أليكس لوندبيرج أن الناب من حيوان المستودون وهو حيوان قريب للماموث الصوفي الذي عاش قبل 10 ملايين سنة، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة والانبهار وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يُعتبر هذا الاكتشاف الذي عثر عليه الشاب «نادرا للغاية»، وذلك لأن من عادة لا يوجد في المنطقة التي كان يغوض بها، سوى أسنان سمك القرش التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وأيضا القطع المكسورة من أنياب الماموث.

بعد ذلك، باع الشاب الناب النادر الذي عُثر عليه، بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 350 دولارًا، على الرغم أنه في البداية توقع أن قيمته تبلغ حوالي 5000 دولار.

تم بيع أنياب مستودون التي يبلغ طولها بضع بوصات فقط بسعر يتراوح بين 20 إلى 350 دولارًا، لكن توقع أن قيمة الناب الذي يبلغ وزنه 60 رطلاً تبلغ حوالي 5000 دولار.

معلومات عن حفريات المستودون

المستودونات هي أحد أقارب الفيلة الحديثة المنقرضة التي كانت منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية حتى حوالي 10000 سنة مضت، حيث إن هذه الحفريات عادة توجد في رواسب عصر البليوسين المحفوظة جيدًا منذ 5.4 إلى 2.4 مليون سنة وعصر البليستوسين اللاحق الذي استمر من 2.5 إلى 11000 سنة مضت.

حفريات المستودون تكون شائعة في 4 ولايات فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة وهي إنديانا وكولورادو وكاليفورنيا ونيويورك، ما يجعل ظهورها في فلوريدا غير عادي بشكل لا يصدق، خاصة أنه لا يوجد سوى حوالي 12 هيكلًا عظميًا كاملاً للمستودون تم العثور عليها في فلوريدا، مقارنة بأكثر من 140 هيكلا عظميا في ولاية نيويورك وحدها.