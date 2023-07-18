تكريم إسباني للأثري حسان إبراهيم عن عمله في بعثة حفريات البهنسا

نظم ألفونسو دييز توريس، القائم بالأعمال بالوكالة لسفارة إسبانيا في القاهرة، بالتعاون مع مديرتي بعثة أوكسيرنخوس الدكتورة مايتي ماسكورت والدكتورة إستير بونس، تكريمًا مستحقًا للأثري والأكاديمي المصري الدكتور حسان إبراهيم عامر، عضو بعثة الحفريات الإسبانية المصرية في أوكسيرنخوس (البهنسا)، بمقر السفارة بالزمالك، من خلال سلسلة من المحاضرات حول مصر البطلمية جرى تقديمها تكريمًا له.

مشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين المصريين والأجانب في حفل التكريم

ووفقًا لبيان أصدرته سفارة إسبانيا لدى القاهرة، فإنه شارك في التكريم عدد من الأكاديميين والباحثين المصريين والأجانب، من خلال إلقاء محاضرات وكلمات تكريمًا للمسيرة الأكاديمية والأثرية للدكتور حسان إبراهيم عامر.

قبور من العصور السايسي واليوناني والروماني والمسيحي

وأشار بيان السفارة إلى أن بعثة الحفريات في أوكسيرنخوس (البهنسا) في محافظة المنيا تعمل منذ عام 1992، عندما قررت هيئة الآثار المصرية اختيار جامعة برشلونة كشريك أوروبي للاستمرار في الاكتشافات في هذه المقبرة الضخمة التي تحتوي على قبور من العصور السايسي واليوناني والروماني والمسيحي.

وأكد البيان، أن التعاون الإسباني في مجال علم المصريات يشكل أحد أركان العلاقات الثقافية بين إسبانيا ومصر وأيضًا يعد حافزًا لزيارة السياح الإسبان إلى مصر.