أحمد الفيشاوي لـ محمد عبده بعد إعلان حبه لمصر: أتشرف بكلامك

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لفنان العرب محمد عبده ومدى حبه لمصر.

وعلق الفيشاوي على الفيديو، قائلًا: «كمواطن مصري أتشرف بكلامك وكفنان مصري بحب السعوديين شعبًا وملكًا، وعلى راسي من فوق الفنان الكبير محمد عبده».

فيلم بنقدر ظروفك لأحمد فاروق الفيشاوي

ويعرض حاليا بجميع دور العرض فيلم بنقدر ظروفك والذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك التذاكر، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، يوسف الأسدي، إلى جانب ضيوف الشرف وهو من إخراج أيمن مكرم.