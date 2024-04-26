أوس أوس يستغل انغماس أحمد فهمي في النوم ويصوره بفلاتر مضحكة

استغل نجم مسرح مصر أوس أوس، في أثناء استقلاله الطائرة وسفره مع الفنان أحمد فهمي، الذي كان غارقًا في النوم خلال الرحلة، وبدأ في تصويره، ونشر فيديو يسخر منه باعتباره ينتمي لنوعية الأشخاص الذين يفضلون النوم في السفر.

كما نشر أوس أوس عددًا من الصور عبر ستوري «إنستجرام»، مُستخدمًا فلاتر مُختلفة كوميدية، غيّر فيها مظهره وشكل الفنان أحمد فهمي، ففي إحدى الصورة ركب شاربًا، وفي أخرى استخدم فلتر يجعلهما صلعًا.

وكشف مصدر داخل العمل في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الفنان أحمد فهمي، سافر مع فريق العمل لإحدى المحافظات لحضور تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم عصابة المكس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التصوير بالكامل خلال أسبوعين، وبعدها يدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

أبطال فيلم عصابة المكس

يشهد فيلم عصابة المكس عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان أحمد السقا، الذي يعد العمل الثالث الذي يجمعهما، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي على، وهو من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، وآخرين.