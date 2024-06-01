روبي تكشف عن دورها في فيلم عصابة الماكس.. «أنا جيجي استنوني في العيد»

كشفت الفنانة روبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن شخصيتها في فيلم «عصابة الماكس» المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي.

ونشرت روبي البوستر الدعائي لها معلقه: «استنوني في دور جيجي.. فيلم عصابة الماكس.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية».

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم «عصابة الماكس» من بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.