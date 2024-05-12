230 ألف مشاهدة لأغنية روبي الجديدة «الليلة حلوة»

حققت أغنية روبي الجديدة التي تحمل اسم الليلة حلوة على تطبيق «يوتيوب»، نحو 230 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأسبوع الماضي على قناتها على «يوتيوب»، كما طرحت على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية الليلة حلوة لروبي

وأعلنت الفنانة روبي عن موعد طرح الأغنية على حسابتها الشخصية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر أغنية الليلة حلوة التي طرحتها مؤخرًا من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملاك وألحان محمود أنور وميكس وماستر عمرو الخضري وإخراج أحمد عبدالوهاب.

أعمال روبي

وأصدرت روبي عددا من الأغاني خلال الأشهر الماضية وحققت مشاهدات عالية أيضًا، منها أغنية لو يرجع وأغنية 3 ساعات متواصلة، كما قدمت إعلانًا في شهر رمضان الماضي 2024 إلى جانب الفنانة دينا الشربيني.