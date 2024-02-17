روبي تروج لحفلها الغنائي في أمريكا الشمالية.. فيديو

نشرت الفنانة روبي، برومو دعائي لحفلها الغنائي، المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل في أمريكا الشمالية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلّقت «روبي» على البرومو قائلة: «لأول مرة حفل غنائي في أمريكا الشمالية بشهر يونيو».

ويعدّ هذا الحفل هو الأول لروبي في أمريكا الشمالية، حيث لم تُحيي أي حفلات غنائية هناك من قبل.

آخر أعمال روبي:

طرحت «روبي» مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «لو يرجع»، وذلك عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

كما طرحت روبي قبل ذلك أغنية «3 ساعات متواصلة»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، والتي تصدرت محركات البحث على جوجل وموقع يوتيوب.