روبي تطرح أغنية «الليلة حلوة» على يوتيوب (فيديو)

أعلنت روبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة «الليلة حلوة»، عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت روبي الأغنية، معلقة: «إيه الجو العسل ده، إيه المود القمر ده.. الليلة حلوة دلوقتي عاليوتيوب»

روبي تروج لاغنيه الليلة حلوة

وروجت روبي لأغنية «الليلة حلوة» منذ أيام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بمقطع فيديو من الأغنية، معلقة: «استنوا ڤيديو كليب أغنيتي الجديدة الليلة حلوة قريبا».