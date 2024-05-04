روبي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «الليلة حلوة»

تستعد الفنانة روبي لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان «اليلة حلوة» في الساعات القليلة المقبلة، وروجت لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بمقطع فيديو من الأغنية.

روبي تستعد لطرح أغنية جديدة

علقت روبي على مقطع الأغنية قائلة: «استنوا ڤيديو كليب أغنيتي الجديدة الليلة حلوة قريبا»، التي تعد أولى أغنياتها في فصل الصيف لعام 2024.

آخر أعمال روبي

كان آخر أعمال المطربة روبي أغنية «لو يرجع»، التي طرحت قبل شهرين، وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي عليم، من ألحان عمرو الشاذلي، توزيع هشام البنا، وحققت نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من تحقيق المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.