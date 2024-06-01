بدء احتفالية فيلم أم الدنيا 2 بحضور عمرو الفقي ومحمود مسلم وأحمد الطاهري

وصل منذ قليل، لمقر كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالمتحدة، والإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة؛ للاحتفال بانطلاق عرض الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2.

ويأتي الاحتفال داخل الكنيسة تزامنا مع الاحتفالات بدخول العائلة المقدسة إلى مصر، وتوافد قبل قليل عدد كبير من الفنانين من بينهم أنوشكا، بسمة، سوزان نجم الدين، فردوس عبد الحميد، المخرج محمد فاضل وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر انطلاق عرض الفيلم الوثائقي أم الدنيا، 6 يونيو حصريا عبر منصة WATCh IT، ويتضمن 15 حلقة.