عمرو الفقي يشيد بالفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2»: مصر مهد الحضارة والأديان

طرحت منصة «WATCH IT»، البرومو التشويقي للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، والمقرر طرحه على منصتها يوم 6 يونيو المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي تاريخي عن الأحداث المهمة التي شهدتها مصر عبر عصورها المختلفة.

عمرو الفقي يشيد بفيلم «أم الدنيا 2»

وحرص عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الترويج للعمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقام بنشر برومو الفيلم، وعلق قائلا: «مصر مهد الحضارة والأديان».

تفاصيل الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2

ويتضمن الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2»، تاريخ مصر في الفترة من 1 ميلادية، لتنطلق معها الأحداث بشكل تشويقي عن رحلة العائلة المقدسة ودخولها إلى مصر، وما قبلها من أحداث شهدتها مع الرومان واليهود، وتقوم الفنانة سوسن بدر بالتعليق الصوتي بشكل شيق للأحداث، والفيلم من إخراج محمود رشاد، وحقق الجزء الأول ردود أفعال قوية في مصر والوطن العربي وتفاعل معه الكبار والصغار من الجمهور.