باحثون يفجرون مفاجأة حول حبوب منع الحمل.. تعالج مرض خطير

لسنوات طويلة ظلت حبوب منع الحمل التي تستخدمها النساء لتنظيم الأسرة، متهمة بالتسبب بعض السرطانات، إلا أن دراسة حديثة أثبتت العكس، وأنها قد تستخدم كعلاج فعال لسرطان الرئة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية».

وتوصل مجموعة من الباحثين، إلى أنه يتم استخدام حبوب منع الحمل كعلاج للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة غير القابل للشفاء، حيث يمنحهم هذا الدواء فرصة للحياة.

حبوب منع الحمل أفضل علاج لسرطان الرئة

ووصف العلماء حبوب منع الحمل بأنها «أفضل علاج على الإطلاق» لمرض سرطان الرئة، حيث وجدوا أن حوالي 6 من كل 10 مرضى تناولوا القرص اليومي المعالج باللورلاتينيب نجوا لمدة 5 سنوات دون أن يتطور السرطان لديهم.

وقدم الباحثون النتائج في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية في شيكاغو، ويأملون أن تتم الموافقة على «لورتلاتينيب» كعلاج من الدرجة الأولى لهؤلاء المرضى وذلك في غضون أشهر، فهو دواء يعمل عن طريق الارتباط ببروتين ALK الموجود على سطح الخلايا، ما يمنع نمو الأورام ويوقف السرطان في مساراته.

وبحسب الباحثون، فإن الدواء متاح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية منذ عام 2020، ولكن استخدامه محدود فقط للمرضى الذين استنفدوا جميع خيارات العلاج الأخرى، حيث يحصل عليه أقل من 100 شخص سنويًا.

أعراض سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات انتشارا، فهو يصيب الأشخاص خاصة المدخنين، وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة به ومنها: