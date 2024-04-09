حسين فهمي يكشف كواليس مسلسل يا رجال العالم اتحدوا في «على عكس المتوقع»

انطلق في الموسم الرمضاني 2024 عبر أثير إذاعة راديو مصر برنامج «على عكس المتوقع» للإذاعي طارق عباس، هو برنامج حواري بإيقاع سريع ضم عددا كبيرا من نجوم الفن، وفي مقدمتهم الفنان حسين فهمي وصلاح عبدالله وأنوشكا، وأمير صلاح الدين، وغيرهم من الفنانين، والذين كشفوا العديد من التفاصيل والأسرار عن بعض أعمالهم لأول مرة من خلال راديو مصر.

كواليس مسلسل يا رجال العالم اتحدوا

وأوضح مقدم البرنامج طارق عباس فى تصريحات صحفية، أن البرنامج من فكرة أميمة شكري المشرف العام على راديو مصر، واستضاف خلالها 30 ضيفًا طوال الموسم الرمضاني، في عودة لفورمات البرامج الحوارية الخفيفة لجمهور مثل برنامج «يا تليفزيون يا لرمسيس»، إذ جاءت حلقات برنامج «على عكس المتوقع» على هيئة استضافة أصدقاء بعيدًا عن القوالب المعتادة للأسئلة والاجابات.

وكان من أبرز ضيوف «على عكس المتوقع» النجم حسين فهمي وحديثه عن كواليس مسلسل «يا رجال العالم اتحدوا»، والذي كشف خلال الحلقة أنه استقبل العديد من الاتصالات الهاتفية لبعض الرجال الذين يرغبون فعليًا في الانضمام للجمعية لأنهم يشعرون بالقهر، وتواصل بعدها مع مؤلف العمل عاطف بشاي، واتفقنا على عمل استبيان من أجل تدسين الجمعية على أرض الواقع ولكنهم تراجعوا قائلا: «كنا بنهزر وخفت الهزار يقلب جد».

منال سلامة: تعاوني مع الزعيم عادل إمام عملني الانضباط

كما كشفت الفنانة منال سلامة خلال البرنامج عن كواليس عملها في مسرحية الزعيم مع عادل إمام، والتى وصفتها بفرصة عمرها التى كانت بوابة الانطلاق بعد ذلك وشاركت فىي مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي مع الفنان القدير الراحل نور الشريف، رغم أن دورها فى المسرحية كان ضئيل وتم عرضه عليها قبل المسرحية بـ 48 ساعة فقط، مشددة على أن العمل مع الزعيم عادل إمام جعلها تتقن الانضباط فى المواعيد وعد الارتجال أو الخروج عن النص.