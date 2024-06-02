هل يجوز للمطلقة الزواج بعد بلوغ الصغير 15 عاما رغم وجوده في حضانتها؟

تُثار الكثير من المشكلات بين الأزواج عقب الانفصال أو الطلاق، بسبب حضانة الأطفال في محاولة كل من الزوجين الاستئثار بحضانة الأطفال، ونشرح لكم في سطور مدى إمكانية زواج المطلقة عقب بلوغ الطفل أو الطفلة 15 عاماً وانتهاء فترة الحضانة.

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الحضانة هي حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شؤونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسبب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل، وتنتهي ببلوغ الصغير 15 عاما.

بلوغ الصغير 15 عاما

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة وصول الطفل لـ15 عاما وانتهاء سن الحضانة يقوم القاضي بتخيير الصغير في البقاء مع والدته أو العيش مع والده، فإذا اختار الصغير العيش مع والدته فلا يحق للأم أن تتزوج ما دام الصغير في حضانتها سواء كان هذا الصغير ذكرا أو أنثى.

الزواج من مسقطات الحضانة

وأشار المحامي إلى أن من أول مسقطات الحضانة زواج الأم من رجل آخر، وفي حال إصرار الأم على الزواج فهنا تسقط عنها الحضانة وتنتقل لأم الأم، فإن لم تكن موجودة فتنتقل لأم الأب.