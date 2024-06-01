محمود فوزي: نناقش تحويل الدعم التمويني إلى نقدي بالحوار الوطني استجابة للحكومة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني عقد اليوم السبت جلسة بدأت من الساعة الواحدة ظهرا، ولا تزال ممتدة وجارية حتى الآن وناقشت أكثر من موضوع.

مناقشة تأثير القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصري

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه تم مناقشة التحديات المحيطة والوضع الإقليمي والتوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جميع المتواجدين بالمناقشات كانوا داعمين للأمن القومي المصري، وتم إبداء كافة الآراء وسيتم بلورتها بعد انتهاء الاجتماع.

وأشار إلى أن الآراء أظهرت الاصطفاف والدعم الشعبي وراء القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدودنا، فنحن فيما يتم اتخاذه من قرارات واعيين تماما لما يحيط بنا في المنطقة.

ولفت فوزي إلى استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي للتموين، مشيرا إلى أن هذه سابقة للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع محدد بالحوار الوطني.

ونوه بأن الحوار يُجري عن طريق لجان متخصصة، وجميع أعضاء مجلس الأمناء لهم توجهاتهم، ونهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن.

مناقشة ملف التحول للدعم النقدي

وأضاف: نرحب بطلب الحكومة بشأن مناقشة ملف التحول للدعم النقدي، وسيتم إدراج مناقشة الموضوع طبقا لآليات الحوار، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وسيتم إجراء الجلسات بشكل علني ومباشر.

واختتم: «نتعهد بأن الجلسات ستكون بأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لكافة وجهات النظر».