3 علامات على فروة الرأس تشير إلى إصابتك بالسرطان.. احذر ظهورها

علامات عدة تشير إلى إصابتك بسرطان الجلد، ويمكن ملاحظتها على فروة الرأس بسهولة، وعلى الرغم من خطورة الأمر، إلا أن البعض قد يتجاهلها، وفيما يلي بعض هذه العلامات بحسب موقع «verywellhealth».

3 علامات تشير إلى إصابتك بسرطان الجلد

فروة الرأس، من أكثر الأماكن المعرضة للإصابة بسرطان الجلد، خاصة في حالة ظهور بعض العلامات عليها، والتي وجب الانتباه لها جيدًا، لأنها دلالة على الإصابة بهذا النوع من السرطان، وتصنف على كونها علامات تحذيرية مبكرة للإصابة.

علامات بالرأس تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد

ندبة.

قشرة متبلورة تحبس الدم بداخلها ولا تزول.

شامة.

ظهور رقعة متقشرة في مقدمة الرأس.

ولا يقتصر الأمر على هذ العلامات فحسب، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية الأخرى، التي وجب الانتباه لها جيدًا في حال ظهورها على فروة الرأس والتي يمكن استعراضها فيما يلي:

ظهور بقع حمراء تسبب الحكة بصفة مستمرة.

وجود بعض القروح.

بعض النتوءات الصغيرة على الجلد.

قد تظهر في بعض الأحيان نتوءات وردية أو حمراء.

تتخذ النتوءات أيضًا بعض الألوان الأخرى منها الأزرق والبني والأسود.

وجود بعض النتوءات ذات الحواف المرتفعة على الجوانب ومنخفضة قليلًا في المنتصف.

لا يقتصر الأمر على هذه العلامات التي تظهر على فروة الرأس، فهذه العلامات ربما تظهر في الجلد بشكل عام، مثل ظهور بقع حمراء على الجلد والتي تسبب بدورها الحكة ويبدو الأمر أكثر خطورة في حال نزول الدم منها، فوجب في تلك الحالة الذهاب إلى الطبيب فورًا، وكذلك عند تغير لون الشامات أو النمش أو حجمها فذلك الأمر يشكل خطورة يستدعي توجهك للطبيب في الحال، وذلك بحسب ما أكدته أغاريد الجمال استشاري الأمراض الجلدية خلال حديثها لـ«الوطن».

وتابعت «الجمال» أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، واحد من الأمور التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، لذا يفضل في تلك الحالة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة، وذلك للعمل قدر الإمكان على تقليل تعرض خلايا الجلد إلى أشعة الشمس الضارة والحماية من الإصابة بسرطان الجلد، والحرص على ارتداء قبعة لحماية الشعر والوجه خاصة عند الخروج نهارًا، وضرورة استخدام واقي الشمس لحماية الوجة والرقبة واليدين.