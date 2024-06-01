نشأت الديهي عن تحريك سعر الخبز: «هاتولي دولة في العالم بتبيع 250 رغيف بدولار»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك لغطًا أثير حول رغيف الخبز المدعم بعد رفع سعره لـ20 قرشا، مشيرًا إلى أن هناك 63 مليون مواطن مصري يستفيدون من بطاقة التموين، و70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز.

مصر تنتج يوميًا 270 مليون رغيف

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على قناة TeN، مساء السبت، أن مصر تنتج يوميًا 270 مليون رغيف بحجم يصل لـ100 مليار رغيف في العام، ويحصل المواطن على 5 أرغفة في اليوم بـ20 قرشًا، رغم أن تكلفته تصل لـ125 قرشًا.

250 رغيفا بدولار

ولفت إلى أن الدولار قبل ارتفاع سعر الخبز كان يشتري 1000 رغيف في مصر، وبعد ارتفاع الأسعار يصل لـ250 رغيفا، معقبا: «هاتولي دولة في العالم بتبيع بدولار 250 رغيف».

وأشار إلى أن وزير التموين تحدث على ثبات الحصص المقررة للمواطن بواقع 5 أرغفة يوميًا بعد ارتفاع سعره، معقبا: «لما عملت مقارنة بين بيع الـ20 رغيف بجنيه، والسيجارة التي تباع بجنيه، تم توجيه السباب لي»، مشيرًا إلى أنه يدافع عن العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم لمستحقيه.