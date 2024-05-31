شعبة المخابز: سعر العيش السياحي لن يتأثر بزيادة الخبز المدعم

نفت شعبة المخابز بالقاهرة، الشائعات المترددة حول احتمالية حدوث أي ارتفاع لأسعار الخبز السياحي، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بداية من الشهر المقبل، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما رغم تضاعف سعر إنتاجه.

وقال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن زيادة سعر الخبز المدعم لن يؤثر مطلقاً على أسعار العيش السياحي، حيث لم يحدث أي زيادة جديدة في سعر الدقيق.

سعر الدقيق اليوم

وأوضح «فكري» في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن أسعار الدقيق مستقرة بشكل جيد، حيث يتراوح سعر الدقيق الشعبي ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للطن، ويتراوح سعر الدرجة الأعلى منه ما بين 18 ألفا إلى 18 ألفا و300 جنيه للطن، بينما سجل سعر الدقيق الفاخر الخاص بالفينو ما بين 31 ألفا و500 جنيه إلى 32 ألف جنيه للطن.

سعر العيش السياحي

وأشار سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة إلى أن سعر العيش السياحي سجّل نحو 1.5 جنيه بالنسبة للرغيف وزن 80 جرامًا، بينما سجّل سعر العيش السياحي وزن 40 جراما نحو 75 قرشا، مشيراً إلى أنه في حال رفع أو مخالفة أي مخبز للسعر يمكن للمواطنين الاتصال على رقم 16528 لتقديم شكوى ضد المخبز واتخاذ وزارة التموين للإجراءات اللازمة.

رفع سعر رغيف الخبز المدعم

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قد أعلن يوم الأربعاء الماضي على موافقة مجلس الوزراء على رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلا عن 5 قروش اعتبارا من أول يونيو المقبل، موضحا أنّ سعر رغيف العيش لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما رغم تضاعف سعر إنتاجه، ما يحمل الدولة أعباء مالية تزداد بصورة كبيرة.