أستاذ تخطيط: مصر تتحول من دولة رعاية إلى تنمية بنظام رأسمالي

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن الدولة على مدار سنوات كثيرة، كانت المسؤولة عن رعاية المواطن، لكن هذه التجربة لم تستطع أن تنقل مصر إلى وضع أفضل.

مصر دولة تنمية تعتمد على النظام الرأسمالي

تابع «هاشم» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، أن الدولة تتحول الآن من دولة الرعاية إلى دولة التنمية التي تعتمد على النظام الرأسمالي، وتترك توفير السلع والخدمات للعرض والطلب، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات دقيقة عالميًا حتى الآن، حول الشخص الفقير الذي في حاجة إلى الحصول على الدعم، لذلك يتم توجيه الدعم إلى الجميع مثل خدمة الصحة والتعليم.

قاعدة بيانات وزارة التضامن تضم 42 مليون مواطن

ولفت إلى أن هناك تضارب في قواعد البيانات منذ مدة طويلة، لكن مؤخرًا هناك قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن، تشمل42 مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه يدعم فكرة تطبيق الدعم العيني بدلا من النقدي، بسبب تضارب قواعد البيانات الموجودة.