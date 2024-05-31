«التضامن» تعلن مضاعفة المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مضاعفة المساعدات النقدية الوقتية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن برنامج «تكافل وكرامة» الذي أطلقته الدولة المصرية كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، أنّ الوزارة بصدد تفعيل مرحلة جديدة من قبول مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة».

زيادات معاش تكافل وكرامة

يُذكر أن برنامج تكافل وكرامة شهد مذ إطلاقه أكثر من زيادة متتالية، إذ بدأ المعاش بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وزاد 3 مرات خلال عام ونصف إلى أن وصل حاليًا إلى 724 جنيهًا، كما زادت أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي من 1.179 مليون أسرة في العام المالي 2014/2015 إلى 5.2 ملايين أسرة في العام المالي 2023/2024، بنسبة زيادة قدرها 200%، واحتلت محافظات الصعيد المرتبة الأولى من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

برنامج تنمية الأسرة

وفي سياق منفصل، أطلق برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية المرحلة الثانية من تدريباته، تحت مظلة برنامج تنمية الأسرة، وبرنامج «أسرة» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقرى محافظات سوهاج وأسيوط والشرقية والفيوم.