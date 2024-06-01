محمد أبو شامة: إسرائيل السبب الرئيسي في فشل كل الخطط الرامية لإنهاء الحرب

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، لا شك أن الولايات المتحدة ممثلة في بايدن، وضعت ثقله السياسي خلف مقترح يبدو أنه إعادة صياغة أو تجديد لصياغات سابقة، لعدد من المقترحات التي نوقشت في أكثر من جولة من جولات المفاوضات، التي رعتها أطراف مختلفة، جمعت في النهاية مصر وقطر والولايات المتحدة، أملا في إقناع الحكومة الإسرائيلية بمجموعة الأفكار التي نوقشت في السابق، وتبلورت في النهاية فيما اقترحه الرئيس الأمريكي.

وأضاف «أبو شامة» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الموقف هذه المرة مختلف عن جولات سابقة للهدنة، أفشلتها إسرائيل بشكل كبير، وإن كانت في كل المرات حاولت أن توحي للعالم والرأي العام الداخلي، بأن حماس هي السبب الرئيسي في إفشال الصفقات.

ولفت إلى أن أطراف أخرى حاولت وضعهم في قفص الاتهام، لكن في النهاية كل العالم، وكلنا يعلم، أن إسرائيل هي كانت السبب الرئيسي في فشل كل الخطط التي نوقشت في السابق، ونخشى أن يكون نتنياهو يجهز أو يعد العدة هذه المرة، لإفشال خطة بايدن بشكل أو بآخر.