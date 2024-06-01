تامر فرج يعتذر عن عدم المشاركة في مسرحية العيال فهمت

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، اعتذاره عن عدم المشاركة في العرض المسرحي «العيال فهمت».

عدم المشاركة في بطولة مسرحية العيال فهمت

وقال تامر فرج: «مش عارف اجيبهالكم إزاي.. بس الأخبار صحيحة، اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسرحية العيال فهمت من إنتاج البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الكوميدي والتي كان من المقرر عرضها في عيد الأضحى».

وتابع: وبعد ثلاثة أشهر من التحضير والبروفات وذلك نظرا للمعوقات البيروقراطية والمضايقات الإدارية التي طالما تحملتها من مسرح الدولة ولم أعد باستطاعتى تحملها أكثر من ذلك، خاصة عقود العمل مع مسرح الدولة والتي تتعامل معى كشيء، وليس كإنسان، ولا يسعني في هذا الموقف إلا تقديم كل الاحترام والتحية والتكريم لزملائي من الفنانين الذين لا يزالوا يكافحون على مسارح الدولة في ظل هذه الظروف والمعوقات حبا في الفن وإعلاء لشأن المسرح المصري، أنتم أقوى وأشجع مني».

يشكر خالد جلال

وأضاف: «أما أنا فقد طفح الكيل وخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح والزميل الأستاذ ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي اللذان لا يزالا يكافحان من أجل إصلاح تلك المنظومة».

واختتم: «كنت أتمنى الاستمرار والمشاركة مع نجوم عرض العيال فهمت، وخاصة المخرج شادي سرور المبدع ولكن ما باليد حيلة».