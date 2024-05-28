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تامر فرج يروج للعرض المسرحي «العيال فهمت»

كتب:

ياسمين محمود
01:57 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
تامر فرج

تامر فرج

روج الفنان تامر فرج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للعرض المسرحي «العيال فهمت» المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

«العيال فهمت»

وكتب تامر فرج: «يشارك النجم والمؤلف تامر فرج بطولة العرض المسرحي العيال فهمت، مع نخبة من النجوم العرض للمخرج شادي سرور، والمفترض عرضه قريبًا على المسرح الكوميدي الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي، العرض مستوحى من فيلم صوت الموسيقى، سيناريو وأشعار طارق علي».

العرض المسرحي «العيال فهمت»

العرض المسرحي «العيال فهمت» للمخرج شادي سرور، بطولة المطربة رنا سماحة، وعبد المنعم رياض وإيهاب شهاب، ومجموعة من نجوم فرقة المسرح الكوميدي.

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