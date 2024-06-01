مستشار الرئيس الفلسطيني: الصراع سيظل قائما حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القاعدة الأساسية التي تنطلق منها القيادة الفلسطينية هي وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى كل الأراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكات المستوطنين الإرهابيين ضد المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الفلسطينية، متابعًا: «الأمر الآخر بدون حل سياسي سوف نعود بجولات سياسية أكثر خطورة وفتكًا بالعدوان».

الصراع دائم حتى زوال الاحتلال

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، أنه بدون إنهاء الاحتلال سيبقى الصراع قائم، وبدون حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات شرعية ودولية وقيام دولة فلسطين المستقلة سيبقى الصراع قائم، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية لا ثقة فيها ولا في نواياها.

أمريكا أكبر داعم لإسرائيل

وواصل: «أمريكا لا تتحرك إلا لمصلحة إسرائيل، والرئيس بايدن منع بنفسه مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف العدوان 3 مرات باستخدام الفيتو، ووقف بجانب إسرائيل ماديًا وعسكريًا».