يمتاز مولود برج الجدي بالعقل والجدية، لكنه انفعالي وكثير الكلام، وأحيانا يميل إلى العزلة، ورغم ذلك فهو ملتزم ومتزن في تعاملاته اليومية، ومحب للعمل وطموح قادر على تحقيق أهدافه، ولديه سرعة كبيرة تنفيذ نشاطات متنوعة، وقادر على تحمل المسؤولية.

من مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي، أن تكون أكثر قوة وحماسا في الفترات المقبلة، والتخلص من قلق الماضي والخوف من الفشل، والعمل على بناء خطط جديدة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك بالتعاون مع أشخاص جديدة في حياتك، لكسب الثقة، ومحاولة إيقاف الأمور السلبية، التي تسيطر على حياتك العاطفية، وتقرب مع الأهل والأصدقاء.