وزير الخارجية السابق: إسرائيل لديها رغبة في التفاوض حول وقف إطلاق النار بغزة

قال نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق، إن الدولة المصرية سعت جاهدة لخلق نوع من التوافق بين حماس والجانب الاسرائيلي، لافتا إلى أنه من غير المعتاد أن يصدر بايدن بيانا بشأن الحديث عن اقتراحات إسرائيل عن الحرب، وهذا يفسر أن هناك رغبة في اسرائيل للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والتفاوض.

وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن نزع فتيل الحرب يؤدي إلى محاسبة نتنياهو.

وأشار فهمي، إلى أن نتنياهو يريد أن يحمل غيره مسؤولية فشله، منوها إلى أن دعوة الكونجرس الأمريكي لنتنياهو لا يعني الترحيب به، وبايدن لا يريد أي توتر في هذه اللحظة الفارقة قبل الانتخابات الأمريكية القادمة.

وواصل وزير الخارجية السابق، أن أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي، وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة.

واختتم: نؤيد الوصول لأي حل يضمن وقف إطلاق النار، لحقن الدماء، حتى لو بإطلاق سراح الرهائن وتبديلهم، ولكن يجب أن تكون هناك ضمانات بوقف الحرب.