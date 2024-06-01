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أمل الحناوي: انفراجة تلوح في الأفق بعد المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب على غزة

كتب:

محمد عزالدين
10:49 م | السبت 01 يونيو 2024
الإعلامية أمل الحناوي

الإعلامية أمل الحناوي

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنه بعد طول انتظار، تظهر الولايات المتحدة علنا كوسيط بمبادرة للحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من كل القطاع شريطة الإفراج عن كل محتجزيها، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت أمل الحناوي، خلال تقديم برنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المقترح الأمريكي يحظى بتأييد ودعم كبير من قبل كل الأطراف حتى الآن، وسط أخبار تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى موافقة تل أبيب على المقترح الأمريكي بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب الإسرائيلي.

ولفتت «الحناوي» إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن تل أبيب وافقت على استلام 33 محتجزا حيا أو ميتا، وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية، وتشهد شوارع تل أبيب تظاهرات حاشدة للمطالبة بإتمام صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

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