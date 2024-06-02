يتميز مولود برج العقرب بأنه عاطفي ومستقل، بارع في شق طريقه، ويحب النقاش ولا يخاف من الجدل، ويكره النفاق والكذب، وينعم بإحساس عميق بالذات، صريح يقول ما يدور في عقله ولهذا يحظى باحترام الكثيرون.

ومن مشاهير برج العقرب النجم أحمد زكي، والفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

ربما لا تكون مرحا ومتفائلا اليوم يا برج العقرب كما تفعل عادة، لكن الخبر السار أنك ستنجز عملك، فكفاءتك اليوم رائعة طالما يمكنك التركيز على المهمة التي تنفذها.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تتوقع لك الأفلاك يا برج العقرب، أن يكون هناك لقاءً قريبا مع حبيبك، كما أن هذا اللقاء سيغير الكثير من الأمور الخاصة بعلاقتكما.