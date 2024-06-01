5 عادات خاطئة تؤدي لانفجار التكييف الصحراوي.. إليك طرق الاعتناء به

مع حلول فصل الصيف، يزداد الاعتماد على أجهزة التكييف الصحراوي، لا سيما في المناطق ذات المناخ الحار والجاف، وعلى الرغم من أن هذا التكييف يساعد في ترطيب الجو وتقليل درجات الحرارة، فإنه قد يشكل خطرًا كبيرًا إذا لم يتم استخدامه وصيانته بشكل صحيح.. فما هي الأسباب التي تزيد خطورة التكييف الصحراوي؟

5 أسباب تؤدي لانفجار التكييف الصحراوي

حسب ما ورد على موقع «Paytm»، فإن هناك مجموعة من العادات الخاطئة التي قد تتسبب في انفجار التكييف الصحراوي، منها:

1- إهمال الصيانة الدورية:

إذ تعتبر الصيانة الدورية من أهم العوامل التي تضمن سلامة أجهزة التكييف الصحراوي؛ لذا يجب تنظيف المرشحات والملفات بانتظام، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في خطوط الغاز، وفحص الضاغط ومكونات الجهاز الأخرى بشكل دوري.

2- التشغيل الخاطئ:

يجب تشغيل أجهزة التكييف الصحراوي وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة؛ فمن الأخطاء الشائعة تشغيل الجهاز في غرفة مغلقة تمامًا، أو وضعه بالقرب من مصدر حرارة، أو استخدام خرطوم طويل لتصريف الماء.

3- تراكم الغبار والأوساخ:

قد يؤدي تراكم الغبار والأوساخ على مكونات الجهاز إلى إعاقة تدفق الهواء وتوليد حرارة زائدة، ما قد يؤدي إلى انفجاره.

4- استخدام غاز التبريد الخاطئ:

يجب استخدام نوع غاز التبريد المخصص للجهاز، مع التأكد من شرائه من مصدر موثوق.

5- التوصيل بشبكة كهرباء غير مستقرة:

يجب توصيل أجهزة التكييف الصحراوي بشبكة كهرباء مستقرة، مع استخدام واقي من الارتفاع المفاجئ في الجهد.

نصائح لتجنب انفجار التكييف الصحراوي

ولتجنب أي خطورة قد تصدر عن أجهزة التكييف الصحراوي، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها، وهي: