عاجل.. ريال مدريد يوجه صدمة للأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رقم 15 في تاريخه

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في الابتعاد بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية بعد الفوز على حساب بوروسيا دروتموند الألماني والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، ليواصل ابتعاده بالصدراة عن النادي الأهلي الذي كان قريبًا منه بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحقق الملكي الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في لقاء الأمس على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، ليصل للبطولة رقم 15 في الشامبيونز ليج، ويصل أيضًا للقب رقم 30 في البطولات القارية ليواصل تزعمه لصدارة الأندية القارية.

30 بطولة حصدها ريال مدريد بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

وفاز الملكي الإسباني 30 بطولة قارية جاءت بالفوز باللقب 15 مرة بلقب دوري أبطال أوروبا، بجانب التتويج باللقب 5 مرات لبطولة السوبر الأوروبي ومثلها كأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كاس الإنتركونتينتال 3 مرات وكأس الاتحاد الأوروبي بالمسمى القديم مرتين.

الأهلي يقلص الفارق مع ريال مدريد

وكان الأهلي قريبًا من ريال مدريد بعد أن قلص الفارق إلى 3 بطولات بالوصول للبطولة 26 القارية بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 12 مرة، وكأس السوبر الأفريقي 8 مرات، وكأس الكوؤس الأفريقية 4 مرات وكأس الاتحاد الأفريقي مرة، والكأس الأفروآسيوي مرة.