رسالة مفاجئة من علي معلول لجماهير الأهلي ونجوم المارد الأحمر

وجه اللاعب التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، رسالة للجماهير الحمراء، بعد أسبوع من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي حسمها الأهلي السبت الماضي على حساب الترجي التونسي.‎

وكتب علي معلول عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي، وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة العشرون منذ انضمامي إلى الفريق قبل ثماني سنوات، بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال 3 مرات».

ووجه «معلول» بعض الرسائل إلى أعضاء الفريق مضيفا: «‎أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي، سواء بالزيارة أو الاتصال بي، وأشكرهم على تحقيقهم لوعدهم لي بالتتويج باللقب، وأثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم، والأهلي دائماً بمن حضر».

رسالة علي معلول للجماهير

لم ينس نجم منتخب تونس جماهير الفريق، وقال في منشوره: «كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به، وهو ليس غريب على جماهير النادي الأهلي، التي طالما دعمتني منذ يومي الأول، وأكن لهم كل الحب والاحترام، كنت أتمنى التواجد مع الفريق في ستاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب، ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص، وكذلك بوجود قميصي في الاحتفالات، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير، جعلني أشعر أني حاضرا بينكم».

علي معلول يتحدث عن إصابته

وتحدث «معلول» عن إصابته قائلاً: «‎حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم، ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعاً إلى الملاعب، الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم، وأنا مؤمن بأن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله».