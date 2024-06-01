قبل مواجهة بروسيا.. 3 صدف متشابهة بين الأهلي وريال مدريد في نهائي الأبطال

على ستاد «ويمبلي» معقل المنتخب الإنجليزي بالعاصمة لندن، يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره الألماني بورسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في نهائي دوري أبطال أوروبا لسنة 2024.

وقبل أسبوع من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، خاض النادي الأهلي المصري، المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا مع نظيره الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بالبطولة رقم 12 في تاريخه.

وترصد «الوطن» 3 صدف متشابهة بين الأهلي وريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:

الصدفة الأولى حراسة مرمى الفريقين

بعد تعرض محمد الشناوي الحارس الأول للأهلي ومنتخب مصر للإصابة، قرر المدير الفني السويسري مارسيل كولر الاعتماد على الشاب مصطفى شوبير، ليحرس عرين الشياطين الحمر في البطولات المختلفة، وعاد «الشناوي» من الإصابة قبل أيام من مباراة النهائي، وبات الجميع يتساءل من يحرس عرين الأحمر؟ حتى قرر المدير الفني استكمال «شوبير» ما بدأه خاصة بعد المستوى الكبير الذي قدمه.

في الناحية الأخرى تعرض أيضًا الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة في بداية الموسم، وقرر المدير الفني كارلو أنشلوتي الاعتماد على الأوكراني «لونين» في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقدم مستوى رائعا ساعد فريقه في الوصول للمباراة النهائية، والصدفة التي حدثت هي عودة كورتوا للتدريبات، قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا، فهل يشارك أساسيا في المباراة؟

الصدفة الثانية تجمع «ربيعة» ولاعبي ريال مدريد

لم يكن هدف رامي ربيعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، مجرد هدف عادي، إنما ساعد اللاعب ليصبح لديه 6 بطولات إفريقية، ليكون ثاني أكثر المتوجين باللقب داخل القارة بعد النادي الأهلي، وقبل باقي الأندية الأفريقية.

وهناك أيضًا 5 لاعبين في فريق ريال مدريد، يستعدون للحصول على 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وهم: «ناتشو، لوكاس فاسكيز، داني كارفخال، توني كروس، لوكا مودريتش».

التشابه الثالث بين الأهلي وريال مدريد

الأهلي وريال مدريد هما كبار القارتين الإفريقية والأوروبية، كل منهما يتصدر قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات داخل القارة، الفريق الأحمر في المركز الثاني بـ 26 بطولة، أما النادي الملكي يتصدر بـ 29 بطولة قارية، وكلاهما حاصل على لقب نادي القرن في أفريقيا وأوروبا.