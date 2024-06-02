مخرج وثائقي «أم الدنيا»: المشاهد مدتها قصيرة لمواكبة سرعة السوشيال ميديا

كشف المخرج والكاتب محمود رشاد تحمسه للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، والمقرر انطلاق عرضه حصريا عبر منصة WATCH IT يوم 6 يونيو الجاري، خاصة بعد ردود الأفعال القوية حول الجزء الأول وتفاعل جميع الفئات العمرية معه.

وأضاف محمود رشاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تعمّد أن تكون جميع مشاهد الفيلم الوثائقي قصيرة ولا تتعدى مدة الدقيقة الواحدة لأننا أصبحنا في عصر مختلف، تسيطر عليه السوشيال ميديا بكل تطوراتها، من بينها موقع «تيك توك»، مشيرا إلى أنه أراد مواكبة ذلك التطور السريع من خلال الفيلم، حتى لا يشعر الجمهور بالملل، وهو ما حقق نجاحا كبيرًا في الجزء الأول بالفعل.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا عبر منصة WATCH It، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر، وأشاد الجمهور بالبرومو فور طرحه