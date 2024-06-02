عبير صبري: وثائقي «أم الدنيا» ممتع ومليء بالتفاصيل الساحرة

أشادت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بالفيلم الوثائقي «أم الدنيا» بطولة سوسن بدر.

وكتبت عبير صبري عن الفيلم قائلة: «تشرفت اليوم بحضور الاحتفال بالفيلم الوثائقي أم الدنيا بطوله النجمة الرائعة الكبيرة سوسن بدر عن رحلة العائلة المقدسة لمصر السيدة مريم العذراء وابنها سيدنا عيسي المسيح عليه السلام، وهروبهم لمصر من فلسطين الناصرة هربا من البطش بحثا عن الأمان والحماية، فكانت مصر هي الحضن والملاذ الآمن لهما وكيفية انتشار المسيحية في مصر وكنائسها الأثرية».

وأضافت عبير صبري قائلة: «وكثير من التفاصيل الساحرة الجميلة، وكل أماكن مرورهم في أكثر من مكان من أم الدنيا، الاحتفالية أقيمت في كاتدرائية العباسية بحضور البابا تواضروس الثاني، الفيلم إنتاج المتحدة ويعرض علي واتش ات هتستمتعوا بيه جدا الفيلم فكرة وتأليف وإخراج محمود رشاد».