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3 شهداء في قصف إسرائيلي على حي الدرج وسط مدينة غزة

كتب:

محمد عزالدين
05:29 ص | الأحد 02 يونيو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء 3 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الدرج وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. 

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بقلم محمد عزالدين