3 شهداء في قصف إسرائيلي على حي الدرج وسط مدينة غزة كتب: محمد عزالدين 05:29 ص | الأحد 02 يونيو 2024 الأوضاع في غزة كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء 3 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الدرج وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو: حل الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة من أجل أطفال غزة.. لاعبو كرة قدم عالميون يدعمون فلسطين بقيادة نجم مصري محلل سياسي: صفقة بايدن بشأن غزة وافق عليها مجلس الحرب الإسرائيلي قبل إعلانها أمل الحناوي: انفراجة تلوح في الأفق بعد المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب على غزة لميس الحديدي: اقتراح بايدن لوقف حرب غزة جاء بعد إدراك واشنطن فشل إسرائيل غزة بقلم محمد عزالدين