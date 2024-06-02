بدء سحب ملفات الراغبين في الالتحاق ببرنامج المراقبة الجوية بأكاديمية الطيران

تبدأ الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، فتح الباب أمام الراغبين في سحب ملفات التقديم للدفعة الجديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل لكلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، أو من مكتب الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمبنى وزارة الطيران المدني، حتى الخميس 30 يوليو 2024.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لدفعة 2024 كما يلي.

- السن لا يزيد على 27 عاما في 30 من يوليو 2024.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين.

- اجتياز اختبارات واللياقة الطيبة / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي.

- الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية في مصر.

- تبدأ الدراسة في البرنامج بعد موافقات جهات الاختصاص واجتياز الاختبارات المقررة.

- مدة الدراسة من 18 حتى 20 شهرا، حيث يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.

- تلتزم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع خريجي الشركة القابضة لعلوم الطيران طبقا للوائح والإجراءات المقررة في هذا الشأن من الشركة.

طرق تواصل المتقدمين بالبرنامج

وأوضحت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، أنّه يمكن للراغبين في التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية المعلومات www.caaegyp.com أو الاتصال بإدارة شؤون الطلاب على رقم 01557997552.