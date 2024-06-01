ماذا يحدث في سوق الذهب بعد تراجع الأسعار محليا؟.. مفاجأة سارة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في البورصات العالمية بنسبة 1.8% خلال مايو، بسبب سيطرة حالة من الضبابية وانعدام الرؤية على البنك الفيدرالي الأمريكي، وعدم استبيان مصير أسعار الفائدة، حيث لعبت التوترات الجيوسياسية الأخيرة دورا مهما في تعزيز الطلب على الذهب.

وفي مصر تراجعت أسعار الذهب في سوق الصاغة وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 3100 جنيه، في حين يقول بعض الخبراء أن الوقت الحالي هو أنسب وقت للشراء في ظل التراجع المحلي، وتوقعات العودة للارتفاع مرة أخرى في نهاية العام الجاري.

مدير منصة آي صاغة: أسعار الذهب تزايدت بوتيرة ملحوظة

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات، إن هناك تراجعا في وتيرة تصدير الذهب الخام في الأسواق العالمية جراء تراجع الطلب عليه، لكن هناك بعض التحركات الطفيفة في أسعار الذهب بمصر لتراجع الطلب والشراء عليه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «إمبابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تجار الذهب الخام يضغطون من أجل إبقاء الأسعار حول تلك المستويات لتحقيق هوامش ربحية لهم، مٌشيرا إلى أن الأسواق العالمية شهدت تثبيت أسعار البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة، ضمن اجتماع 1 مايو الماضي، وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة بمستوياتها الحالية ضمن اجتماع 23 مايو الماضي.

توترات الشرق الأوسط وراء ارتفاع الطلب على الذهب

وأكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، أدت إلى فتح شهية البنوك المركزية عالميا لشراء الذهب خاصة في الدول الآسيوية لأعلى معدلات، ووصول الأوقية إلى أعلى مستوى لها، وزاد قوته أمام الدولار، وكذا السندات الأمريكية، برغم حالة الضبابية التي مازالت تحيط بمستقبل سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي النقدية.

وأشار إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت في تعاملات الأمس بعد إصدار بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي للولايات المتحدة لشهر أبريل، حيث أظهرت تباطؤ في ضغوطات الأسعار الأساسية، حيث يُعد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقياس المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي لمعرفة نسبة التضخم.